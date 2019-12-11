Экономика
Lenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Политика
Евросоюз договорился по климату. Но без Польши
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Футбол
Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями
Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Наука
В Индонезии найдено самое древнее наскальное изображение охоты
На труднодоступной скале была обнаружена самая ранняя известная в мире сцена охота. По оценкам ученых, возраст ее составляет 43 900 лет.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Экономика
Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса
Украинский парламент на внеочередном заседании 12 декабря продлил до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Общество
Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты
Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Наука
Ученые выяснили, как правильно открывать банку с пивом
Происшествия
В Новой Зеландии обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана
Тела шести людей, погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии были обнаружены, сообщает полиция.
Космос
Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
Солдат – срочник погиб на станции Иркутск-Сортировочный
На станции Иркутск-Сортировочный накануне вечером, 11 декабря произошло ЧП: добровольно ушел из жизни 20-летний солдат, побывавший срочную службу.
Экономика
В Госдуме отклонили законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект, об отмене всем известного автовладельцам нашей страны транспортного налога, был отклонен сразу же в первом чтении.
Здоровье
Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие сахарному диабету
Происшествия
Студент ВШЭ впал в кому во время занятий
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) 12 декабря впал в кому в аудитории вуза в учебное время.
Политика
Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".