Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.

Политика Евросоюз договорился по климату. Но без Польши Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестке саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Футбол Геркус отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter после разгромного поражения «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) выразил мнение, что российскому футболу необходимо заняться кропотливой работой.

Наука В Индонезии найдено самое древнее наскальное изображение охоты На труднодоступной скале была обнаружена самая ранняя известная в мире сцена охота. По оценкам ученых, возраст ее составляет 43 900 лет.

Общество В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

Экономика Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.

Хоккей Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Политика Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2 Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.