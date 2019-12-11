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Космос Коноплю доставят на МКС в 2020 году Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли.