Экономика
Lenta.ruПутин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей. Слова главы государства приводит ТАСС.
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Наука
В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати
Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
Шоу-бизнес
Лоза объяснил свои слова о спонсировании Успенской АТО
Музыкант Юрий Лоза пояснил собственные слова о том, что выступавшая на Украине Любовь Успенская является спонсором антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Киберспорт
Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019
Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
Хоккей
Россия — Швеция 1:3 (3-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Политика
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Политика
«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде
Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Политика
Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев
Президент России Владимир Путин, ранее принявший отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, назначил врио главы региона.
Политика
Сенат США утвердил назначение Салливана новым послом в России
Сенат США на заседании 12 декабря утвердил назначение Джона Салливана новым послом в России, передаёт телеканал С-Span.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Космос
Коноплю доставят на МКС в 2020 году
Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.