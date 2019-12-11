Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

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