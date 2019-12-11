Экономика
ИзвестияНеисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить359
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
Министр юстиции Украины пожаловался на низкую зарплату
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.
Политика
Грызлов прокомментировал возможность изменения Минских соглашений
Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что ни о каких изменениях в Минских соглашениях речи быть не может.
Политика
В Киеве объяснили исправление текста коммюнике «нормандского саммита»
Официальный представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ" назвал скандал с искажением текста коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" "надуманной и раздутой из ничего историей".
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
Парламент Украины отказался отменить ранее принятый закон, которым запрещен импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, решение об отмене документа поддержали лишь 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Экономика
Госдума приняла закон, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК
Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына
Папа Александра и бывший муж Татьяны Булановой тоже одобрил выбор сына. Николай Тагрин готов помочь с финансированием свадьбы.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Культура
Названы победители литературной премии «Большая книга»
Технологии
Первый в мире голографический 5G-звонок совершили на Неделе интернета
В столичном Центре Международной Торговли стартовала «Недели российского интернета»: мероприятие уже на старте успело удивить проведением первого в мире двустороннего голографического междугороднего телемоста с использованием технологии 5G.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.