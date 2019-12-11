Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03

Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей

News.ruвчера в 06:47

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Происшествия

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

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Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
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Общество

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Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
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