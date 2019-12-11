Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей
ТАСС11 декабря в 14:14
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