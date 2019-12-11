Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Политика
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Наука
Спорт помогает бороться с «помехами» в голове
Для 495 исследованных спортсменов особенностью стал средний уровень активности при работе нервной системы, но зато при этом в фоновом режиме мозг практически не создавал никаких "помех", что было особенно заметно в сравнении с другими 493 участниками эксперимента того же возраста.
Политика
Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Общество
Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»
Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Парламент Израиля принял решение о самороспуске
Закон о самороспуске парламента израильским депутатам пришлось принимать из-за того, что ведущие партии так и не смогли сформировать новый кабинет министров.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей
Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
Общество
Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Общество
Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы
С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Футбол
Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»
«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Политика
Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю
Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Происшествия
При извержении вулкана в Новой Зеландии погиб человек
Один человек погиб в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции.
Музыка
«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Авто
Немецкий завод Tesla будет производить 500 000 электромобилей в год
Tesla планирует производить 500 000 электромобилей в год на своем новом заводе в пригороде Берлина.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.