Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14

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РБКвчера в 14:53

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 14:27

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Коммерсантъвчера в 15:23
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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