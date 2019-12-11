Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28 Ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе 2 человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Кино Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус По мнению Янковского, вся критика вокруг одного эпизода и всей картины в целом, может свидетельствовать только об одном: артист в компании с Асмус отлично выполнили свою работу, правдоподобно исполнив роли.

Общество Операторы «большой четверки» создадут СП по 5G Операторы «большой четверки», в которую входят компании «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» и «МТС», заключили между собой соглашение о планах по созданию совместного предприятия (СП) для расчистки спектра 5G.

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Политика Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".

Единоборства Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.

Экономика Топ-менеджер Credit Suisse назвал Германию новым Детройтом Ситуация в промышленности Германии позволяет говорить о том, что она становится новым "мировым Детройтом", заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт.

Происшествия В зоне поиска пропавшего самолёта ВВС Чили обнаружены обломки Как следует из сообщения, в 30 километрах к югу от места последнего выхода на связь пропавшего самолёта Hercules C130 чилийских ВВС, чилийским судном Antartic Endevour были обнаружены обломки.

Музыка Дима Билан отказался от выступления на шоу звезд Евровидения Российский певец Дима Билан отказался выступать на шоу звезд песенного конкурса Евровидение, которое состоится 15 декабря в Амстердаме, сообщило издание Oikotimes со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика В Великобритании пройдут парламентские выборы В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.

Общество Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.

Политика День Конституции отмечают в России Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.