Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Французский парламент принял решение повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
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На пике в компании работало более 800 художников, но в последнее время дела шли неважно, хотя другие офисы студии, в том числе в Лондоне, Париже и Монреале, продолжат свою работу.
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Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
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Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
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США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
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Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Швецией.
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Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
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Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Фигуранты дела о теракте в петербургском метро обжалуют приговор
10 декабря в Петербурге огласили приговор 11 фигурантам уголовного дела о теракте в метро.
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Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета
После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.
Хоккей
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Футбол
«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с «Хетафе»
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».
Гаджеты
AnTuTu опубликовали рейтинги самых мощных смартфонов ноября
Специалисты бенчмарка обновили рейтинг самых мощных смартфонов, с учетом тестов новых аппаратов.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.