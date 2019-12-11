Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новостивчера в 21:11

Путин о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей: «что-то многовато»

Коммерсантъвчера в 15:23

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Известиявчера в 14:31

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 14:27

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русскомвчера в 14:53
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Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
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Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Происшествия

В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ вчера в 16:54
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Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

BFM.ru 00:55
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
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Скорость таяния Гренландского ледника возросла в семь раз

Если в 1990-е годы скорость таяния составляла 33 млрд тонн в год, то в последнее десятилетие – 254 млрд, то есть возросла в семь раз.
МИР 24 вчера в 01:54
Футбол

«Ротор» объявил об отставке главного тренера

Волгоградский «Ротор» заявил, что контракт с главным тренером Игорем Меньщиковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Советский спорт вчера в 05:47
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Кино

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Футбол

Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним фото

После игры на поле выбежал болельщик, который хотел сделать фото с португальцем.
Чемпионат вчера в 23:15
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
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В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру вчера в 01:15
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
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Армия и оружие

«Техмаш» планирует поставить первую партию систем ТОС-2 ко Дню Победы

Первую партию новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 00:26
Общество

В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим «черного неба»

В Новокузнецке и Прокопьевске введен режим "черного неба" из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает "Интерфакс".
Общественное телевидение России 01:06
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости 10 декабря в 17:29
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии «суператаканов»

Доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, что делать, если по соседству живут тараканы.
ФедералПресс 00:01
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Хоккей

Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
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Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 10 декабря в 16:54
Общество

Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган

В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
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Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM вчера в 07:16
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