Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Путин о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей: «что-то многовато»

Коммерсантъвчера в 15:23

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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14
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РИА Новости 10 декабря в 05:00
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Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
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Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

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В Valve допустили выход игры Half-Life: Alyx на PlayStation VR

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Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
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Экономика

Воронежцам предсказали рост зарплат в 2020 году

Согласно прогнозу экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, рост реальных зарплат в 2020 году может составить 2,5%. В Воронеже он будет ещё выше.
Вести Воронеж 00:15
Происшествия

На станции в Иркутской области погиб военнослужащий

В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
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В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
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Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
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Минюст предложил увеличить в десятки раз штрафы для бизнеса

В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
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Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
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Собянин открыл второй участок Южной рокады

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Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Путин проедет по Крымскому мосту на поезде

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