Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Политика
Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Политика
Парламент Грузии подвергся «химической атаке»
Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Происшествия
Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Игры
В Valve допустили выход игры Half-Life: Alyx на PlayStation VR
Экономика
Производитель Milka и Alpen Gold отказался от завода под Новосибирском
ООО «Мондэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelez International) работает на российском рынке около 20 лет, занимается производством шоколада (Alpen Gold, Milka и Picnic), конфет, сублимированного кофе (Jacobs Monarch и Carte Noire), бисквитов («Медвежонок Барни»), жевательной резинки (Dirol) и других товаров.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Экономика
Воронежцам предсказали рост зарплат в 2020 году
Согласно прогнозу экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, рост реальных зарплат в 2020 году может составить 2,5%. В Воронеже он будет ещё выше.
Происшествия
На станции в Иркутской области погиб военнослужащий
В Иркутской области военнослужащий, который находился в карауле по сопровождению поезда с воинским грузом, погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон вышли в свет в «русских» тиарах
Королева Великобритании и герцогиня Кембриджская посетили ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, единогласно выбрав для выхода аксессуары с «русским» акцентом.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Политика
«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене
Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Общество
Операторы «большой четверки» создадут СП для запуска 5G
Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.
Политика
Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика
Суд в Москве заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь идет о Муради Кавтарашвили.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Общество
Минюст предложил увеличить в десятки раз штрафы для бизнеса
В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Футбол
Провал «Спартака», взлет Карпина, судейские скандалы. Топ-10 событий РПЛ
Турнирная таблица РПЛ Провал "Спартака" Перед стартом сезона эксперты причисляли "Спартак" к пяти главным фаворитам.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Транспорт
Путин проедет по Крымскому мосту на поезде
Старт движения поездов по Крымскому мосту запланирован на 23 декабря — в этот день по нему проедет первый состав.