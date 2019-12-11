Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС11 декабря в 14:14

Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей

News.ruвчера в 06:47

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

Эхо Москвывчера в 05:31

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новости11 декабря в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русском11 декабря в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК11 декабря в 14:53

Что-то многовато

Российская газетавчера в 10:03
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Политика

Трамп назвал выборы в Британии «большой победой Джонсона»

Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране.
REGNUM 00:17
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс вчера в 08:04
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Политика

Путин 13 декабря посетит Набережные Челны

REGNUM вчера в 07:36
Футбол

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс вчера в 04:00
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru вчера в 15:29
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Южный Федеральный вчера в 11:25
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Экономика

В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
URA.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» началось из-за попадания окалины в остатки пожароопасных жидкостей на палубе во время сварочных работ.
Псковская Лента Новостей 00:20
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
Инфорос 11 декабря в 03:19
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Политика

Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Технологии

Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Сеть 5G - открытие мира больших цифровых возможностей Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи - поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".
Pravda.Ru вчера в 19:22
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Спорт

Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

Sport24.ru вчера в 07:12
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

18-летняя наследница именитой фамилии (даже двух) вышла замуж за своего молодого человека, 26-летнего Никиту Кузьмина, с которым она встречалась около года.
Woman.ru вчера в 01:05
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
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