Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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Что-то многовато

Российская газета10:03

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14

Неисполнение расходов бюджета составит в этом году около триллиона рублей, — утверждает Алексей Кудрин

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РИА Новостивчера в 21:11

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русскомвчера в 14:53

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБКвчера в 14:53

Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей

News.ru06:47
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