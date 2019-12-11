Экономика
Российская газетаПутин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
Президент обсудил с главой Счетной палаты мониторинг исполнения нацпроектов. В целом по федеральному бюджету прогноз неисполнения всех мероприятий - на 1 трлн рублей. Нужно снижать бюрократию, упрощать процедуры при прохождении госресурсов, считает Алексей Кудрин.
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В России может быть снижен порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Порог уже снижали в начале 2019 года.
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Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанский "Эспаньол" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
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