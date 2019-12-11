Общество
Газета.RuПутин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что о неисполнении расходов бюджета главе государства доложил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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«Что-то многовато»: Путину сообщили о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей
Комсомольская правда14:33
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