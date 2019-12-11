Экономика

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС.
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Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.
ТАССвчера в 14:14

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Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

RT на русскомвчера в 14:53

Путин оценил недоисполнение бюджета на триллион рублей

РИА Новостивчера в 21:11

Путин о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей: «что-то многовато»

Коммерсантъвчера в 15:23

На 2019 год неисполнение расходов бюджета составит около триллиона рублей

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Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБКвчера в 14:53

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Известиявчера в 14:31

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАССвчера в 14:14
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
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«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
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В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Газета.Ru 00:23
Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Точно предсказать, в какие именно дни стоит ожидать такие изменения, нельзя, подчеркнул Вильфанд.
РИА Новости 01:42
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«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Политика

В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года.
Общественное телевидение России вчера в 09:13
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Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 09 декабря в 05:21
Общество

Финляндия запретит ввоз растений, овощей и фруктов из России

В среду, 11 декабря, стало известно, что Финляндия вводит запрет на ввоз растений, овощей и фруктов из России и других стран, которые не входят в состав Европейского союза.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:40
Экономика

Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества.
Ведомости вчера в 16:49
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета 10 декабря в 23:26
Футбол

Зидан: если «Реал» встретится с «Ливерпулем», мы уничтожим их

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление команды в матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Goal.com.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

В составе сборной России, занявшей третье место на Кубке Карьяла, выступят в том числе Кирилл Капризов, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов.
Газета.Ru 00:41
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
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Петросян прокомментировал слухи о свадьбе с молодой любовницей

РЕН ТВ вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
Происшествия

Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.
Афиша Daily 10 декабря в 13:25
Армия и оружие

Внештатные инструкторы начнут поднимать боевой дух российских солдат

Официальное название новой должности – внештатный инструктор по военно-политической работе, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Новые Известия 00:44
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU вчера в 08:45
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