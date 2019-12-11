Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что о неисполнении расходов бюджета главе государства доложил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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