Экономика
Газета.RuПутин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что о неисполнении расходов бюджета главе государства доложил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит 1 трлн рублей.ТАССвчера в 14:14
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