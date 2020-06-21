Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР. Фрагмент интервью с главой государства опубликован на сайте Vesti.ru. По словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.
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Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» русского народа»

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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

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Путин: бывшие республики СССР могли бы не тащить с собой «подарки от русского народа»

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Путин рассказал о «подарках русского народа» бывшим советским республикам

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Путин намекнул на возврат Украиной и другими республиками СССР «подарков русского народа»

Комсомольская правдавчера в 08:50
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Футбол

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
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Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил главный храм Минобороны России в Кубинке.
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Кино

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Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
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Политика

Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
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Как стало известно «Чемпионату», журналист Ярослав Кулемин займёт место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Антон Лисин покинет пост.
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Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
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