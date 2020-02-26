Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии МВД отметил высокие показатели министерства в расследовании тяжких преступлений и снижении преступности среди несовершеннолетних в 2019 году.
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Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности

РЕН ТВ09:46

Путин поставил перед МВД задачи на 2020 год

НТВ05:51

Путин призвал МВД активнее работать в Интернете, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети

Комсомольская правда05:49

Путин призвал МВД избавляться от сотрудников, замеченных в произволе и фальсификациях

ТК Звезда05:48

Путин отметил высокую раскрываемость опасных преступлений

iReactor05:30

Путин призвал МВД увеличить раскрываемость преступлений

REGNUM05:57

Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений

РИА Новости05:43
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Космос

У Земли появился второй спутник

Lenta.ru 12:36
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:59
Политика

В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Lenta.ru 02:32
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Происшествия

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Инфо24 04:40
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Происшествия

Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство

В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
REGNUM 12:56
Политика

Голландский прокурор заявил о свидетеле запуска «Бука» по MH17

Как рассказал нидерландский прокурор Фред Вестербеке, у ССГ есть по крайней мере один очевидец пуска ракеты.
НТВ 24 февраля в 10:41
Происшествия

Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Известия 08:09
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Футбол

РПЛ представила новый трофей чемпионата России по футболу

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
РБК 13:19
Культура

Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах

В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
ToDay News Ufa 11:45
Фигурное катание

Фигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьеры

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в соревновании спортивных пар, после шоу в Москве объявили о завершении спортивной карьеры.
RT на русском 13:01
Происшествия

К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 11:44
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Здоровье

В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Петербургский дневник вчера в 04:55
Политика

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
РИА Новости 01:34
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Здоровье

Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники «тайного пациента»

Минздравом Карелии начата работа по инсайдерскому исследованию городских поликлиник.
Столица на Онего 01:51
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Московский Комсомолец 24 февраля в 02:51
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие

Эрдоган рассказал, что у США нет ЗРК Patriot для Турции

Газета.Ru 11:54
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Футбол

Футболисты «Лудогорца» прилетели в Италию в перчатках и масках

Делегация «Лудогорца» прибыла в Милан, где в четверг состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против местного «Интера».
ProstoProSport 11:10
Политика

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию

МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 12:41
Футбол

Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Sport.ru 11:28
Наука

Экстракты растений лечат болезнь Лайма лучше антибиотиков

Ученые отмечают, что поскольку традиционное лечение антибиотиками при болезни Лайма не уничтожает все симптомы у большой группы пациентов, существует огромная потребность в создании новых средств терапии.
Собеседник вчера в 08:59
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
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