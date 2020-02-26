Политика
РИА НовостиПутин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии МВД отметил высокие показатели министерства в расследовании тяжких преступлений и снижении преступности среди несовершеннолетних в 2019 году.
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Космос
У Земли появился второй спутник
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство
В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
Политика
Голландский прокурор заявил о свидетеле запуска «Бука» по MH17
Как рассказал нидерландский прокурор Фред Вестербеке, у ССГ есть по крайней мере один очевидец пуска ракеты.
Происшествия
Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени
Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Футбол
РПЛ представила новый трофей чемпионата России по футболу
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ» презентовал новый трофей чемпионата России.
Культура
Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах
В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
Фигурное катание
Фигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьеры
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в соревновании спортивных пар, после шоу в Москве объявили о завершении спортивной карьеры.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Здоровье
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
Как отметил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Здоровье
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники «тайного пациента»
Минздравом Карелии начата работа по инсайдерскому исследованию городских поликлиник.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
Футболисты «Лудогорца» прилетели в Италию в перчатках и масках
Делегация «Лудогорца» прибыла в Милан, где в четверг состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против местного «Интера».
Политика
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию
МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Футбол
Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Наука
Экстракты растений лечат болезнь Лайма лучше антибиотиков
Ученые отмечают, что поскольку традиционное лечение антибиотиками при болезни Лайма не уничтожает все симптомы у большой группы пациентов, существует огромная потребность в создании новых средств терапии.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.