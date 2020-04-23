Коронавирус
Lenta.ruПутин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Главу государства цитирует РИА Новости. «Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу», — отметил Путин.
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Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса
Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Энергетика
Нефть WTI подорожала на 25% из-за новостей с Ближнего Востока
Североморская нефть марки Brent тоже подорожала, но не так значительно - на 8,6%. Ее стоимость выросла до 22,16 доллара за баррель.
Российская газета 10:30
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Игры
Создатели Watch Dogs: Legion сообщили, когда они хотят выпустить игру
Париж, 23 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Создатели игры Watch Dogs: Legion дали понять, что они планируют выпустить её одновременно с релизами новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 01:47
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской
Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской Правда Барановская со словами Ивана не согласилась.
Вокруг ТВ 01:04
Общество
В Петербурге из-за пандемии ждут до 70 тысяч безработных
В Петербурге ожидается до 30 тысяч зарегистрированных безработных к концу апреля и до 70 тысяч за весь период пандемии, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
Мойка78 11:48
Общество
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае
Май может стать для Московской области более сложным периодом с точки зрения распространения коронавируса, чем апрель.
ТАСС 10:38
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera 09:44
Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так 2/3 скончавшихся — те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Здоровье
Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом.
РЕН ТВ 21 апреля в 23:23
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Культура
«Звуковая дорожка» проведет онлайн-церемонию ZD AWARDS
Начало онлайн-трансляции объявления победителей музыкальной премии ZD AWARDS-2019 23 апреля в 19.00.
Московский Комсомолец вчера в 12:12
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом
Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом.
Lenta.ru 10:43
Здоровье
В России попробуют применять гелий для лечения коронавируса
Российские ученые пробуют применять гелий для лечения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 05:00
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20