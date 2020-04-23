Коронавирус
Вести ФМПутин оценил помощь банков по поддержке бизнеса
Кредитные организации взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу, заявил глава государства на совещании с банкирами. Он призвал банковский сектор помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.
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И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается.
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Путин провел совещание с главами российских банков по поддержке бизнеса
Будущее России. Национальные проекты07:08
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Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Кино
Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
Кино
Warner Bros.: «Довод» и «Чудо-женщина 1984» вернут людей в кинотеатры
Энн Сарнофф заявила, что студия продолжит поддерживать релиз новых фильмов в кинотеатрах.
Игромания.ру 07:47
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:05
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Шоу-бизнес
Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Национальная служба новостей 05:49
Общество
Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР
23 апреля исполняется 35 лет со дня выступления генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме ЦК КПСС, в ходе которого он официально провозгласил курс на «ускорение» социально-экономического развития.
РБК 08:58
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах РФ на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 21 апреля в 14:21
Экономика
Набиуллина рассказала о работе банков по реструктуризации кредитов
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как российские банки ведут работу по реструктуризации кредитов.
РЕН ТВ 08:08
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предлагают перебронирование билетов. В мае из Москвы значатся рейсы в чуть более 50 городов.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53