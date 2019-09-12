Единоборства

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы. Как сообщил «Интерфакс», Путин встретился не только с Хабибом, но и с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
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