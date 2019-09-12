Единоборства
Телеканал 360°Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы. Как сообщил «Интерфакс», Путин встретился не только с Хабибом, но и с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
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Старт на Международную космическую станцию первого американского корабля без экипажа Starliner перенесён на три недели, теперь планируется, что он отправится к МКС 28 октября.
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Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.
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МонаВиста вчера в 05:59
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Интерфакс вчера в 15:42
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
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Порошенко явился на допрос в ГБР
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RT на русском 04:08
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO хочет снять еще один приквел "Игры престолов".
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РБК 03:13
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
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Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
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Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
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Жительница Британии родила дочь после 14 направлений на аборт
Жительница Британии приняла решение рожать после 14 рекомендаций от врачей прервать беременность и не пожалела об этом.
Дни24 03:35
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Армия и оружие
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Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 11 сентября в 09:31
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
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Происшествия
Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию
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Взгляд.ру 03:46
Армия и оружие
На Украине разоружили три «добровольческих батальона»
Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
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Трамп отправил Болтона в отставку
Нынешний президент США Дональд Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте текущего года.
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Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
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Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
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В США запретят продажу электронных сигарет
Первоначально изъятие из продажи электронных сигарет планировалось на май 2020-го, однако в связи с «эпидемией» неизвестной болезни, поразившей более 400 вейперов, 6 из которых умерли, этот срок решили перенести влево на несколько месяцев.
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