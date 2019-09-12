Единоборства
Телеканал 360°Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы. Как сообщил «Интерфакс», Путин встретился не только с Хабибом, но и с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
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Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»
Автомобильная авария, в которую попал актер телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попало на видео.
Телеканал 360° 11 сентября в 16:52
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, сообщает газета "Коммерсантъ".
ТАСС 02:49
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 01:51
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Футбол
Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя
Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
Чемпионат 02:00
Музыка
Noize MC в стихах высмеял творчество Шнурова
Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Piter.tv 03:11
Происшествия
Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске
Газета.Ru вчера в 22:22
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com 10 сентября в 09:14
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Политика
Экс-депутат рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе
По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Общество
В национальном парке Приморья медведь обосновался в кабине грузовика
Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае обнаружили на кадрах фотоловушки медведя, который обосновался в кабине брошенного на территории парка грузовика.
ТАСС вчера в 23:56
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35