Политика
RT на русскомПутин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. По словам российского лидера, эти изменения укрепят государственность и создадут условия для поступательного развития страны на десятилетия вперёд.
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Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ
RT на русском 11:31
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Политика
В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину
В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи 03:29
Шоу-бизнес
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году.
РИА Новости 11:02
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 02 июля в 10:01
Происшествия
В Польше разбился спортивный самолет
Lenta.ru 10:29
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Здоровье
Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку
Язык человека может многое рассказать о его здоровье, утверждают австралийские стоматологи.
Вести.Ru 10:01
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Футбол
Агент: «Хакими покинул „Реал“ из-за Зидана»
Агент защитника Ашрафа Хакими Мартин Камано раскрыл причины перехода своего клиента из «Реала» в «Интер».
Матч ТВ 10:58
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 06:20
Наука
Стратегия мозга и памяти: ученые объяснили, как человек запоминает одни слова лучше других
Огромный словарь, в котором находятся употребляемые человеком слова, может быть использован мозгом в определенном механизме.
Экология Регионов 06:31
Политика
Появился бэкстейдж со съемок обращения Путина к россиянам
Репортер телеканала «Россия 1» Павел Зарубин показал бэкстейдж записи обращения президента Владимира Путина к россиянам у мемориала подо Ржевом.
Lenta.ru 06:53
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза 03:39
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Здоровье
К-вирус: на Украине всё хуже, Россия в тройке, ДНР вовремя закрыла границу
«Русская Весна» сообщала, почему решение о повторном закрытии границы с Украиной было верным, и чем оно обосновано.
Rusvesna.su 10:21