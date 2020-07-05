Политика

BFM.ruBFM.ruПутин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

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Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

РБК07:23

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Вести.Ru06:11

Путин рассказал о недостатке советской Конституции

RT на русском06:54

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции

Lenta.ru06:27

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции

ТАСС06:26

Путин сообщил о мине замедленного действия в Конституции СССР

РИА Новости07:02
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Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

РИА Новости 09:27
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Общество

В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова

Кстати, В феврале текущего года уже было совершено покушение на другого критика Кадырова.
Апрал 02:37
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Общество

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
8
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru 09:47
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Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
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Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Армия и оружие

В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
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Политика

В Китае отвергли обвинения в шпионаже, предъявленные Бельгией

Пекин, 5 июля 2020, 16:29 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая подвергли критике доклад спецслужб Бельгии по поводу шпионажа со стороны китайских студентов.
REGNUM 09:29
Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Общество

Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом

Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
Piter.tv 07:35
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ru вчера в 15:49
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Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
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Здоровье

Люди стали хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса

По данным розничной реализации СИЗов и санитайзеров эксперты сделали вывод о том, что люди стали гораздо хуже соблюдать всевозможные требования и правила самозащиты от коронавируса.
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Происшествия

Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа в Кирове

Известия 07:18
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Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Экономика

К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются

Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру 03 июля в 02:28
Политика

Путин рассказал, кто предложил поправку о нерушимости границ

Президент России Владимир Путин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России и невозможности отторжения российских территорий предложили члены рабочей группы по поправкам и сами граждане страны.
Комсомольская правда 07:02
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Происшествия

Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным

Житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако его матери удалось добиться штрафа для россиянина.
Lenta.ru 09:41
Происшествия

Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару

По предварительны данным, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджёг квартиру на 5 этаже.
Комсомольская правда 09:21
Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
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Опасное свойство клубники назвал диетолог

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