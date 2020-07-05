Политика
BFM.ruПутин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".Вести.Ru06:11
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Футбол
Бубнов знает, почему «Спартак» дважды вел в счете, а в итоге уступил
Постоянный эксперт Sportbox Александр Бубнов в своей колонке объяснил, почему московский «Спартак» в домашнем матче сенсационно уступил «Тамбову».
ProstoProSport 00:15
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
Piter.tv 03:44
Шоу-бизнес
София Ротару показала дом за миллион долларов
Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Власти Испании объявили карантин в отдельном районе
Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья.
News.ru 09:32
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт вчера в 08:05
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
REGNUM 12:01
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 03 июля в 12:31
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08