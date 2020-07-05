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с чего всё началось

При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.

Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях

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