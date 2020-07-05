Политика
BFM.ruПутин оценил принятые поправки к Конституции России
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".Вести.Ru06:11
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Шоу-бизнес
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Lenta.ru 12:46
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru вчера в 03:17
Происшествия
Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Футбол
Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:27
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Происшествия
В Липецке иномарка врезалась в автобус на мосту
Инцидент произошел около 16.00 – иномарка врезалась в заднюю часть пассажирского автобуса «Волгабас».
Обозреватель Врн 11:09
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Киберспорт
Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Религия
Схиигумен Сергий хотел крестить китайцев, когда они дойдут до Урала
Телеканал 360° 13:27
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Наука
Китайский ученый Чжоу Тан создал плазменный двигатель
Китайский специалист Чжоу Тан сообщил о создании плазменного двигателя.
ToDay News Ufa вчера в 10:02
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая
Петербургский дневник 12:53
Футбол
Салах набрал 100 (73+27) очков за 116 игр в АПЛ. Только Ширер достиг этой отметки быстрее
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу хавбеку Кертису Джонсу в матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0). Благодаря этому пасу Салах достиг отметки в 100 (73+27) очков в АПЛ, и на это ему потребовалось 116 матчей.
Sports.ru 13:44
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Футбол
Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»
Бомбардир.ру вчера в 02:20
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
В пример приводится обнаружение испанскими эпидемиологами следов этого вируса в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.
Известия 14:27
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Технологии
Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год
Astera вчера в 11:50
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Здоровье
Употребление клубники может быть опасно для человека
Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа 13:22
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04