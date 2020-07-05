Политика

BFM.ruBFM.ruПутин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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с чего всё началось

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
Вести.Ru06:11

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Зюганов ответил на слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

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Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

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Путин рассказал о недостатке советской Конституции

RT на русском06:54

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской Конституции

Lenta.ru06:27

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции

ТАСС06:26

Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

РБК07:23
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Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете

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Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
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Происшествия

Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве

Газета.Ru 12:37
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Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)

Вести.Ru 14:27
Происшествия

В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток

«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
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Происшествия

В Липецке иномарка врезалась в автобус на мосту

Инцидент произошел около 16.00 – иномарка врезалась в заднюю часть пассажирского автобуса «Волгабас».
Обозреватель Врн 11:09
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Киберспорт

Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей

В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 11:14
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Религия

Схиигумен Сергий хотел крестить китайцев, когда они дойдут до Урала

Телеканал 360° 13:27
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Наука

Китайский ученый Чжоу Тан создал плазменный двигатель

Китайский специалист Чжоу Тан сообщил о создании плазменного двигателя.
ToDay News Ufa вчера в 10:02
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Путешествия

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве

Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
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Происшествия

В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая

Петербургский дневник 12:53
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Футбол

Салах набрал 100 (73+27) очков за 116 игр в АПЛ. Только Ширер достиг этой отметки быстрее

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отдал голевую передачу хавбеку Кертису Джонсу в матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0). Благодаря этому пасу Салах достиг отметки в 100 (73+27) очков в АПЛ, и на это ему потребовалось 116 матчей.
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В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери

Аргументы и Факты 12:32
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Здоровье

Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца

В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
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Футбол

Месси может следующим летом перейти в «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру вчера в 02:20
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Букмекеры оценили шансы рэпера Канье Уэста стать президентом США

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Общество

Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

В пример приводится обнаружение испанскими эпидемиологами следов этого вируса в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.
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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
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Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Употребление клубники может быть опасно для человека

Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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