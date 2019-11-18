Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБК09:59

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВ09:56

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.ру07:48

«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правда08:00

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM07:59

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомости08:50

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАСС07:31
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Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия вчера в 02:48
Автоспорт

Себастьян Феттель и Шарль Леклер вызваны на ковёр

Разбор полетов продолжится на базе на этой неделе. Стоит отметить, что уже не в первый раз в этом году гонщики Ferrari вызваны на ковер.
Autosport.com.ru 09:14
Происшествия

На Урале подполковник полиции на личном авто насмерть сбил пенсионерку

В Кушве Свердловской области женщина переходила дорогу в неположенном месте и погибла от наезда автомобиля сотрудника ОВД.
Российская газета 08:00
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Известия 08:41
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru 02:10
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Политика

Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме

Известия 08:25
Футбол

Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5.
161.ru 08:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Экономика

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
РБК 02:44
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru вчера в 11:19
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

У 450 тыс. автомобилей компании Nissan могут возникнуть проблемы с утечкой тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 22:48
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

RT на русском 08:46
Общество

Пассажир заявил, что взломал Wi-Fi «Сапсана» за 20 минут

Пользователь «Хабра» рассказал, как взломал Wi-Fi в поезде «Сапсан» и получил данные всех пассажиров, причем не только в этом составе, но и прошлых рейсов.
Телеканал 360° 01:15
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода

Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни.
ФАН вчера в 21:47
Здоровье

Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких

Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Туапсинские вести вчера в 09:26
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Космос

Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры

AstroNews.ru 09:47
Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Политика

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Пятый канал 07:32
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