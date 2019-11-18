Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM07:59

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВ09:56

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомости08:50

«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правда08:00

Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБК09:59

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.ру07:48

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАСС07:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Происшествия

Главу УВД на московском метро отправили в отставку

Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
ТАСС 12:33
Космос

Новая партия зондов Starlink помешала наблюдениям за темной энергией

Флотилия зондов уже помешала работе телескопа DECam, который предназначен для поисков следов темной энергии.
ТАСС Наука 12:16
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Происшествия

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

РИА Новости 01:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
Политика

Россия отдала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
БИЗНЕС Online 05:54
Кино

Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»

Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.
Киноафиша России 12:35
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Авто

УАЗ разработает новый бензиновый турбомотор для «Русского Прадо»

Двигатель разработал «Заволжский моторный завод», предполагается, что новый мотор будут применять на так называемом «Русский Прадо» — сейчас УАЗ активно трудится над проектом модернизированного внедорожника «Патриот».
Тарантас Ньюс 01:19
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Футбол

«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Чемпионат 12:53
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии

Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.
VSE42.RU вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала в своем телеграм-канале появившиеся в прессе сообщения об изменах со стороны ее именитого супруга фигуриста Евгения Плющенко.
РЕН ТВ 06:38
Армия и оружие

Турецкий МИД пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Анкара может возобновить операцию «Источник мира», если курдская группировка «Силы народной самообороны» (СНС) не отведёт своих бойцов из района на северо-востоке Сирии.
News.ru 12:48
Гаджеты

Дешевые смартфоны на Android назвали опасными

Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Российская газета 09:17
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Политика

Порошенко обвинил Россию в попытках снять с него неприкосновенность

Бывший президент Украины и член Верховной рады Пётр Порошенко считает, что попытки Государственного бюро расследований снять с него депутатскую неприкосновенность делаются по заказу из России.
News.ru 07:16
Общество

Бывший замглавы МЧС требует через суд пожизненной пенсии

Бывший заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Леонид Беляев подал иск, в котором требует от ГУ МВД по СПб и ЛО назначения ему пожизненной пенсии.
ЗакC.Ру 12:37
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor вчера в 18:26
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
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