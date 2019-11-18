Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБК09:59

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВ09:56

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.ру07:48

«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правда08:00

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM07:59

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомости08:50

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАСС07:31
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Наука

Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Реальное время 15 ноября в 16:29
Спорт

Исполком WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря.
Sport24.ru 11:04
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Политика

Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах

18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 12:22
Общество

Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев

В Москве в возрасте 88 лет скончался один из разработчиков российских систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев.
РБК 11:55
Политика

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Политика

На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли

На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Lenta.ru 09:41
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Вести.Ru вчера в 17:35
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Происшествия

Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Вести.Ru 08:54
Космос

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.
Популярная механика 10:05
Футбол

Платини назвал ВАР «полным дерьмом»

Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит.
Pravda.Ru 06:41
Общество

Студенты и сотрудники МГУ потребовали вернуть выборы ректора

Студенты и сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета.
Новая газета 08:46
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

В США представили сценарий «российского вторжения» в Прибалтику

РЕН ТВ вчера в 00:53
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Происшествия

Адвокат водителя из Мытищ назвал причины убийства пешехода

Адвокат Роман Табаков, защищающий в суде жителя Мытищ Виктора Чубаку, нанесшего пешеходу смертельное ножевое ранение, объяснил причины произошедшего.
Ридус 11:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске

Двое рабочих погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске.
Газета.Ru 11:53
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
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