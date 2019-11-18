Экономика
REGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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Наука
Кетогенная диета защитила мышей от гриппа
Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Спорт
Исполком WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Политика
Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах
18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Общество
Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев
В Москве в возрасте 88 лет скончался один из разработчиков российских систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев.
Политика
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Происшествия
Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области
Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Космос
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.
Футбол
Платини назвал ВАР «полным дерьмом»
Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит.
Общество
Студенты и сотрудники МГУ потребовали вернуть выборы ректора
Студенты и сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Армия и оружие
В США представили сценарий «российского вторжения» в Прибалтику
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Происшествия
Адвокат водителя из Мытищ назвал причины убийства пешехода
Адвокат Роман Табаков, защищающий в суде жителя Мытищ Виктора Чубаку, нанесшего пешеходу смертельное ножевое ранение, объяснил причины произошедшего.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Происшествия
Два человека погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске
Двое рабочих погибли при обрушении грунта на стройке в Ижевске.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.