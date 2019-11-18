Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правда08:00

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВ09:56

«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомости08:50

Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБК09:59

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM07:59

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.ру07:48

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАСС07:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Петербургский дневник 06:18
Экономика

Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей.
Накануне.Ru вчера в 19:14
Наука

Ученые назвали причину роста живота с возрастом

РИА Новости Крым 13:49
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Lenta.ru 08:04
Технологии

Google расширила стартовую линейку Stadia до 22 игр

Игромания.ру вчера в 21:10
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine 01:55
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

РИА Новости 10:40
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

Глава ДНР назвал условие возвращения республики на Украину

«Особый статус подразумевает договорные отношения между нами и Киевом, и мы будем настаивать на определённых моментах для нас — это русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, наши правоохранительные органы, наша народная милиция и ряд моментов, которые должны чётко, детально прорабатываться», — сказал Пушилин.
REGNUM 12:02
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Два человека погибли из-за столкновения автомобиля с одноэтажной постройкой на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.
Интерфакс 12:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль

Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Российская газета 10:41
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform 07:37
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

МИР 24 07:18
Общество

В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Рифей-Пермь 07:18
Наука

Скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных женщин признали бесполезным

Исследование, проведенное канадскими учеными, показало, что проводить рутинный скрининг дисфункции щитовидной железы у небеременных пациенток бессмысленно при отсутствии симптомов и факторов риска.
Naked Science 08:08
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
РИА Новости 13:40
Экономика

В Госдуме решили вернуть субсидии для Калининградской области

В комитете Госдумы по бюджету согласовали поправки о возврате в бюджет Калининградской области субсидий на сумму почти 3 млрд рублей.
Клопс 13:19
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
ТАСС 09:24
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Отечественная компания провела закрытую презентацию обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который появится в продаже только в 2021 году.
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Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Крыму пятилетней девочкой

РИА Новости Крым вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
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