18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.

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Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Гаджеты Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3 Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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Армия и оружие Россия начала военные учения в Черном море В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.

Происшествия В Челябинске горит компрессорный завод В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.