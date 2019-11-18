Экономика
REGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов
Ведомостивчера в 16:47
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Шоу-бизнес
Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в одну из клиник Москвы.
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек
В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Здоровье
Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве
Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Политика
Задержанные катера и буксир отдали Украине
Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Культура
Выставка Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» вызвала настоящий ажиотаж
Люди толпятся в кассах, судя по всему, выставка вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Гаджеты
Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3
Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Стали известны самые популярные желания детей из писем Деду Морозу
Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Армия и оружие
Россия начала военные учения в Черном море
В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы
Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Политика
В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».
Экономика
Задолженность по зарплатам в Кузбассе резко выросла за месяц
В сфере добычи полезных ископаемых задолженность составила более 78 млн рублей (+78,2% за месяц).
Политика
Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе
Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.