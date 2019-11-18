Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомостивчера в 16:47

Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБКвчера в 09:59

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.рувчера в 07:48

«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правдавчера в 08:00

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUMвчера в 07:59

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВвчера в 09:56

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАССвчера в 07:31
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

РИА Новости 00:26
Общество

Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
ТАСС вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник госпитализирован в одну из клиник Москвы.
Дни24 02:34
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
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В ДТП на Ставрополье пострадали девять человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.
Известия 01:46
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 17 ноября в 07:52
Здоровье

Единый стандарт бережливых поликлиник придумали в Минздраве

Напомним, в ноябре 2016 года Минздрав запустил проект «Бережливая поликлиника», который подразумевает улучшение работы и качества услуг медицинских учреждений.
Live24 02:39
Политика

Задержанные катера и буксир отдали Украине

Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Телеканал 360° вчера в 05:25
Культура

Выставка Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» вызвала настоящий ажиотаж

Люди толпятся в кассах, судя по всему, выставка вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей.
Подмосковье Сегодня 16 ноября в 11:33
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Гаджеты

Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3

Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
The GEEK вчера в 15:18
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Общество

Стали известны самые популярные желания детей из писем Деду Морозу

Какие пожелания российские дети отправляют Деду Морозу RT рассказали в пресс-службе главному сказочному персонажу Нового года.
Народные новости вчера в 22:57
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru вчера в 18:52
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Армия и оружие

Россия начала военные учения в Черном море

В начале ноября стало известно, что Украина и страны НАТО в 2020 году проведут масштабные четырехдневные учения в Черном море.
РБК 02:45
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Сотрудник Центра спецназначения (ЦСН) ФСБ России госпитализирован после избиения неизвестными в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 02:57
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили четыре ракетных снаряда, запущенных по Голанским высотам в северной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Известный польский писатель-фантаст Анджей Сапковский скромно отметил, что экранизация его цикла книг о Ведьмаке затмит знаменитый американский сериал «Игру престолов».
Свободная Пресса 00:49
Экономика

Задолженность по зарплатам в Кузбассе резко выросла за месяц

В сфере добычи полезных ископаемых задолженность составила более 78 млн рублей (+78,2% за месяц).
VSE42.RU вчера в 22:20
Политика

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 15:35
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
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