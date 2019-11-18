Экономика
REGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов
Ведомостивчера в 16:47
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку нашли живой
Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Политика
В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа
Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
Армия и оружие
НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой
Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Политика
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа
Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Футбол
Юрген Клопп: «Больше всего ненавижу играть на стадионе „Севильи“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, на каком стадионе ему больше всего не нравится играть на выезде.
Политика
«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России
"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Политика
Зеленский иронично прокомментировал уход Тимошенко в «оппозицию»
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Общество
Гордума Челябинска выбрала нового мэра
Мэром Челябинска избрана Наталья Котова, до этого момента исполнявшая обязанности главы города.
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
Происшествия
Массовая гибель птиц в Карелии продолжается
Политика
Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Онлайн со ссылкой на источник, приближенный к заводу, ежедневно с 18 ноября с конвейера будет сходить шесть рестайлинговых внедорожников Lada 4x4, а на 27 ноября запланировано 100-процентное начало сборки.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков
В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Происшествия
Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ
«Оказывается, луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении — и вообще дебюты психологических расстройств — случаются в это время», — отметил адвокат.
Общество
Прокурор просит закрыть процесс по иску к организаторам акции 27 июля
Представители прокуратуры просят Черемушкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотреть иск о взыскании почти 5 миллионов рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США
По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский уходит со сцены
Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Футбол
Артем Дзюба назвал цель сборной России на чемпионате Европы
Накануне заключительной игры сборной России в отборе к чемпионату Европы 2020 года капитан команды Артем Дзюба дал большое интервью пресс-службе УЕФА, в котором назвал цель национальной дружины в финальной стадии Евро.