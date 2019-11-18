Экономика

REGNUMREGNUMПутин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев. Он уточнил, что в настоящее время процесс создания СП близится к завершению.
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«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов

Ведомостивчера в 16:47

Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

РБКвчера в 09:59

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Взгляд.рувчера в 07:48

«Все будут от нас зависеть»

Комсомольская правдавчера в 08:00

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUMвчера в 07:59

Россия станет лидером по производству металлов платиновой группы

РЕН ТВвчера в 09:56

Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

ТАССвчера в 07:31
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 05:03
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Политика

В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа

Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
News.ru 07:40
Армия и оружие

НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой

Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
ФАН 07:14
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Политика

В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа

Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.
Москва 24 07:26
Армия и оружие

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
Футбол

Юрген Клопп: «Больше всего ненавижу играть на стадионе „Севильи“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, на каком стадионе ему больше всего не нравится играть на выезде.
Sports.ru 05:31
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Политика

Зеленский иронично прокомментировал уход Тимошенко в «оппозицию»

Политическая Экспертиза 06:26
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru 03:35
Общество

Гордума Челябинска выбрала нового мэра

Мэром Челябинска избрана Наталья Котова, до этого момента исполнявшая обязанности главы города.
РБК 07:06
Шоу-бизнес

Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
ГЛАС.RU 07:35
Происшествия

Массовая гибель птиц в Карелии продолжается

Столица на Онего 06:11
Политика

Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем

Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Онлайн со ссылкой на источник, приближенный к заводу, ежедневно с 18 ноября с конвейера будет сходить шесть рестайлинговых внедорожников Lada 4x4, а на 27 ноября запланировано 100-процентное начало сборки.
32CARS.ru вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков

В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Дождь 07:46
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на экс-доцента СПбГУ

«Оказывается, луна была в активной фазе, было три дня до полнолуния, а это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении — и вообще дебюты психологических расстройств — случаются в это время», — отметил адвокат.
РБК 07:05
Общество

Прокурор просит закрыть процесс по иску к организаторам акции 27 июля

Представители прокуратуры просят Черемушкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотреть иск о взыскании почти 5 миллионов рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:49
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Политика

В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.
RuNews24.ru 17 ноября в 23:05
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
RT на русском 16 ноября в 08:36
Шоу-бизнес

Михаил Боярский уходит со сцены

Популярный российский артист Михаил Боярский, который скоро отметит 70-летний юбилей, намерен уйти со сцены.
Вечерний курьер 02:40
Футбол

Артем Дзюба назвал цель сборной России на чемпионате Европы

Накануне заключительной игры сборной России в отборе к чемпионату Европы 2020 года капитан команды Артем Дзюба дал большое интервью пресс-службе УЕФА, в котором назвал цель национальной дружины в финальной стадии Евро.
Петербургский дневник 06:24
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