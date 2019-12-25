Экономика
РИА НовостиПутин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
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Путин ответил Кудрину на просьбу увеличить расходы на человеческий капитал
Московский Комсомолец13:00
Путин призвал внимательно подумать над смягчением ДКП и бюджетного правила
Будущее России. Национальные проекты10:22
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Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Происшествия
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций
Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о раненом в Донбассе
Украинские силовики обвинили ополченцев Донбасса в обстреле своих позиций, в результате чего ранения получил один военный.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Происшествия
Суд дал хакерам от 10 до 13 лет по делу о взломе билетных баз РЖД и S7
Басманный суд Москвы назначил от десяти до 13 лет лишения свободы трем хакерам, обвиняемым в махинациях с фиктивным возвратом билетов РЖД и S7 c ущербом в 17 млн руб. Такой приговор вынес судья Артур Карпов, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Политика
Представлено письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР
В президентской библиотеке и музее, которые названы в честь американского президента Джона Кеннеди, опубликован его ответ на письмо девочки, которая боялась, что Советский Союз убьёт Санта-Клауса, испытывая ядерные бомбы на Новой Земле.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Общество
Жители Хакасии смогут перейти на электронные трудовые книжки
В 2020 году в России вводятся электронные трудовые книжки.
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
Экономика
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.