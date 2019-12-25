Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

Президент РФ ответил, что позиция Кудрина по этой теме ему известна.
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Путин: над предложениями о смягчении ДКП и бюджетного правила надо внимательно подумать

ТАСС10:20

Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

РИА Новости13:19

Путин высказался о дополнительном финансировании национальных проектов

REGNUM11:49

Путин ответил Кудрину на просьбу увеличить расходы на человеческий капитал

Московский Комсомолец13:00

Путин призвал внимательно подумать над смягчением ДКП и бюджетного правила

Будущее России. Национальные проекты10:22

Путин прокомментировал просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал

ФАН14:03

Михаил Емельянов : В уходящем году мы так и не изменили свою макроэкономическую политику, и попали в жестокую стагнацию

Regions.ru11:18
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Политика

Россия предлагала НАТО отказаться от учений в районах соприкосновения

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО уличили в репетиции наступления на Россию.
News.ru 13:35
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей

Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах, заявил на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
РИА Новости 14:10
Политика

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

В свою очередь сенатор-демократ Боб Менендес назвал законодательство "рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье".
Интерфакс 13:51
Общество

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Парламентская газета 13:06
Политика

Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
News.ru 05:35
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Экономика

Греф допустил изменение бизнес-модели «Яндекс.Денег»

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах переформатировать бизнес-модель «Яндекс.Денег».
Известия 13:14
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Общество

Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Вечерняя Москва 08:27
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Интерфакс 09:38
Хоккей

КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

Вести.Ru 13:58
Экономика

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Известия 13:04
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Происшествия

В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников

По данным грузинских СМИ, автомобиль, в котором находились школьники, сорвался в пропасть с десятиметровой высоты после столкновения с грузовиком.
Lenta.ru 12:39
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Хоккей

«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Первый областной 13:59
Экономика

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.
Ведомости 13:03
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие

Военные России и Турции завершили очередное патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке 23 декабря прошло очередное совместное с Турцией патрулирование границы.
Российская газета 23 декабря в 19:37
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Общество

Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах

Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
РБК 11:33
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия 23 декабря в 13:23
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости 07:40
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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