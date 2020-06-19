Политика
RT на русскомПутин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания.
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Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске
Новый Деньвчера в 07:42
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Минск «поставит на место» любой банк в стране — Лукашенко
Власти Белоруссии «поставят на место» любой банк, если он будет финансировать политические кампании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, 19 июня передает агентство Белта.
ИА Красная Весна 06:56
Кино
Появился тизер режиссерской версии «Лиги Справедливости» Зака Снайдера
Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter короткий тизер своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка
Следователи в Кузбассе проводят проверку по факту гибели девочки в городе Мариинске, которая скончалась на улице утром в пятницу, предположительно, после вдыхания газа из баллона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ТАСС 04:25
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Здоровье
В Крыму выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бизнес-газета 05:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Армия и оружие
Минобороны РФ заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор»
«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», – сказал Криворучко.
ТК Звезда 07:38
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Авто
В новом Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12
Уже в самое ближайшее время Mercedes-Benz снимет завесу тайны с нового седана S-Class, кузов которого получит маркировку W223.
SpeedMe вчера в 06:50
Происшествия
В суд направлено дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии
Говорит Москва 04:12
Шоу-бизнес
Семенович показала Татьяну Навку без макияжа
Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
Политика
Песков заявил, что Путин «не может играть на Трампе, как на скрипке»
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 06:31
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали людей из восьми зданий судов из-за угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости 17 июня в 10:43
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество
Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений
В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербургские ТЦ просят ускорить выход из ограничений.
Piter.tv 06:16
Авто
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:53
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
ТАСС 07:19
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39