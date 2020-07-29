Коронавирус
RT на русскомПутин оценил работу системы здравоохранения в период пандемии
Президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили ее возможности.
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Путин: ситуация с коронавирусом в России еще может качнуться в любую сторону
Комсомольская правда06:52
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
RT на русском 09:03
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Политика
Путин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России
Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
Известия 08:22
Происшествия
В Крыму полицейский арестован за трехмиллионную взятку
В Крыму за взятку в размере трех миллионов рублей арестован оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Симферополю.
Российская газета 08:07
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 05:47
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
Алёна впервые призналась, что они с Малакеевым очень хотели завести ребёнка, но она пережила три неудачные беременности.
Bimru.ru 05:47
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Избитая полицейским активистка обратится в ЕСПЧ после отказа российских судов по ее жалобе
Мосгорсуд признал законным отказ Басманного районного суда, который согласился с доводами СК не проводить проверку обстоятельств избиения активистки Дарьи Сосновской на митинге в Москве летом прошлого года.
ТАСС 09:14
Футбол
Малафеев рассказал, как у Маркизио не хватило денег на аренду жилья в Петербурге
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как помогал итальянцу Клаудио Маркизио найти квартиру в Санкт-Петербурге.
Нева Спорт 07:20
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Кино
Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене
Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Единоборства
Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года
Российская газета 08:13
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Наука
Коронавирус мог перейти к человеку еще восемь лет назад
Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон опубликовали исследование, в котором утверждается, что похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Принц Уильям рассказал, как промахнулся с подарком для Кейт Миддлтон
Принц Уильям рассказал о неудачном подарке для Кейт Миддлтон.
ТВ Центр 08:20
Путешествия
Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним
С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Интерфакс 08:52
Армия и оружие
Ракета «Буревестник» сделает РФ лидером в освоении космоса
«Буревестник» представляет собой межконтинентальную ракету, тестирование которой впервые обсуждалось в марте 2018-го.
Актуальные Новости 09:25
Политика
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
ТАСС 09:19
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
Интернет
«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»
Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
Армия и оружие
Задержанные в Белоруссии наемники ЧВК участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР
По данным «Фонтанки», минимум шестеро из задержанных в ночь на 29 июля наемников участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР.
Фонтанка.Ру 08:50
Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
«Осторожный оптимизм» внушает обстановка, сложившаяся в столице Хабаровского края временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
ИА Красная Весна 01:55