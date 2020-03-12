Экономика
Lenta.ruПутин оценил развитие малого бизнеса в России
Президент России Владимир Путин оценил развитие мало бизнеса в стране, отметив, что структура этого вида предпринимательства меняется, становясь технологичнее. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам главы государства, в 2000-е большая часть малого бизнеса была связана с торговлей.
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Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей
Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Здоровье
Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин.
Футбол
Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»
Семак обратил внимание, что на сегодняшний день есть региональные решения, например, в Москве и в Татарстане, а что касается Петербурга, то таких решений нет.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Происшествия
Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
Футбол
Футболист «Сампдории» заразился коронавирусом
Футболист итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини заразился коронавирусом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Здоровье
Трамп объявил о мерах экономической поддержки в связи с коронавирусом
США не испытывают финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, но правительство предоставит экономическую поддержку бизнесу, заявил президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении американскому народу из Белого дома 11 марта.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала перенесшего инсульт сына
14 марта актеру исполнится 37 лет. Мама Алексея Янина выложила в сеть снимки сына, чем безмерно порадовала подписчиков.
Здоровье
В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус
Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Футбол
Ди Мария обозвал игроков «Боруссии» «сукиными детьми»
Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.