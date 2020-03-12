Экономика

Lenta.ruLenta.ruПутин оценил развитие малого бизнеса в России

Президент России Владимир Путин оценил развитие мало бизнеса в стране, отметив, что структура этого вида предпринимательства меняется, становясь технологичнее. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам главы государства, в 2000-е большая часть малого бизнеса была связана с торговлей.
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Путин оценил развитие малого бизнеса в России

Lenta.ru08:11

Путин: малый бизнес в России проделал путь от киосков и палаток до высоких технологий

ТАСС02:41

Путин заявил, что малый бизнес в России — это не только киоски и палатки

Life.ru03:59

Путин: малый бизнес прошёл путь от киосков до высоких технологий

News.ru03:27

Путин считает, что малый бизнес стал более высокотехнологичным

REGNUM03:01

Путин рассказал об изменениях структуры малого бизнеса

Известия02:41

Путин рассказал об изменениях в малом бизнесе

РЕН ТВ04:09
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Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском вчера в 10:24
Культура

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Piter.tv 05:15
Политика

Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Москва 24 07:36
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Общество

Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей

Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Вести.Ru 04:05
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
РБК 09:17
Здоровье

Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в ОАЭ. Среди инфицированных - один россиянин.
ТАСС 09:31
Футбол

Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»

Семак обратил внимание, что на сегодняшний день есть региональные решения, например, в Москве и в Татарстане, а что касается Петербурга, то таких решений нет.
NewInform 04:59
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Происшествия

Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
ТАСС 10:09
Футбол

Футболист «Сампдории» заразился коронавирусом

Футболист итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини заразился коронавирусом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Газета.Ru 10:35
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости 10:52
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Трамп объявил о мерах экономической поддержки в связи с коронавирусом

США не испытывают финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, но правительство предоставит экономическую поддержку бизнесу, заявил президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении американскому народу из Белого дома 11 марта.
Красная весна вчера в 21:53
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала перенесшего инсульт сына

14 марта актеру исполнится 37 лет. Мама Алексея Янина выложила в сеть снимки сына, чем безмерно порадовала подписчиков.
Privet-Rostov.ru 10:11
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Здоровье

В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус

Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
НТВ 10:13
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Политика

Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Футбол

Ди Мария обозвал игроков «Боруссии» «сукиными детьми»

Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.
ProstoProSport 06:11
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Общество

В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 21:21
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform 06:09
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