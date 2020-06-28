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РИА НовостиРИА НовостиПутин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы.
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Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

ТАСС07:57

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Газета.Ru08:02

Комментируя ситуацию с COVID-19 в РФ, Путин вспомнил о девяностых

Народные новости05:03

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Коммерсантъ04:59

Нет сложного и легкого, есть первоочередное, подчеркнул Путин

Вести.Ru06:04

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

РИА Новости04:59

Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией

Комсомольская правда04:55
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре

Газета.Ru 11:21
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Политика

В Киеве издали детский вариант Конституции Украины

Идею год назад подал президент Владимир Зеленский. Книжку представили 28 июня, в День Конституции Украины.
News.ru 08:05
Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
17
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
305
Общество

На «Авито» продают рубашку Путина за 165 тысяч рублей

Рубашку главы государства продают за 165 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
2
Спорт

Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

ИА Красная Весна вчера в 12:38
Происшествия

Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы

Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
2
Политика

Болтон оценил реакцию Трампа на сообщение об убийствах военных США

Накануне в газете The New York Times был опубликован материал, в котором утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане.
Известия 11:55
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
2,2K
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
55
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru 11:31
5
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
1,4K
Политика

Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
38
Футбол

Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА

Российская газета 06:09
1
Общество

Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе

Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
РИА Новости 13:05
44
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Футбол

Черчесов назвал главного вратаря России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал первого номера сборной России после решения Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
Спорт день за днем 12:28
Общество

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
867
Общество

Китайский блогер восхитился «самым удивительным» блюдом русской кухни

Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
РИА Новости 12:14
5
Финансы

Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс

Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
8
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
172
Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
1
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
6K
Футбол

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39
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