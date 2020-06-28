Коронавирус
РИА НовостиПутин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Газета.Ru 11:21
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
В Киеве издали детский вариант Конституции Украины
Идею год назад подал президент Владимир Зеленский. Книжку представили 28 июня, в День Конституции Украины.
News.ru 08:05
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
На «Авито» продают рубашку Путина за 165 тысяч рублей
Рубашку главы государства продают за 165 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Происшествия
Около фабрики «Норникеля» в тундру несанкционированно сливали отходы
Бывший работник Росприроднадзора, активисты движения «Гринпис» и журналисты «Новой газеты» сняли на видео, как отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино.
RuNews24.ru 04:46
Политика
Болтон оценил реакцию Трампа на сообщение об убийствах военных США
Накануне в газете The New York Times был опубликован материал, в котором утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане.
Известия 11:55
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Футбол
Виктор Гончаренко вернулся к работе в ЦСКА
Российская газета 06:09
Общество
Малышева рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе
Как заявила Малышева, именно они "спасают жизни при коронавирусе".
РИА Новости 13:05
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Черчесов назвал главного вратаря России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал первого номера сборной России после решения Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
Спорт день за днем 12:28
Общество
В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой
В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
Общество
Китайский блогер восхитился «самым удивительным» блюдом русской кухни
Блогер назвал этот холодный суп одним из самых удивительных блюд, которые он когда-либо встречал.
РИА Новости 12:14
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
Основным же риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Газета.Ru вчера в 01:13
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 11:39