Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы.

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

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