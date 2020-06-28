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РИА НовостиРИА НовостиПутин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Российский лидер напомнил о ситуации, которая сложилась в стране в 1990-е годы.
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Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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Путин уверен, что Россия сможет справиться с COVID-19 с минимальными потерями

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Путин: сделанное в экономике России поможет выйти из пандемии достойно

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Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

РИА Новости04:59

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Вести.Ru04:20
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Футбол

Геннадий Орлов высказался об игре Малкома в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов после игры 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:1) высказался об игре полузащитника петербургского клуба Малкома.
BetOn вчера в 08:07
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Здоровье

Еще 62 случая заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 28 июня в Самарской области у 4 738 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 06:53
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Общество

ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Общество

Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.
Мослента 08:29
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com 04:25
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
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Политика

Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам

Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
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Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
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Наука

Ученые освоили реконструкцию сожженных костей при помощи 3D-технологии

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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
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Технологии

Приложение Android Auto загрузили более 500 млн раз

Приложение Android Auto, позволяющее связывать смартфоны с мультимедийной системой автомобилей, загрузили свыше полмиллиарда раз.
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Кино

Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре

iReactor вчера в 05:29
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости вчера в 12:58
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Общество

Хакеры попытались взломать систему онлайн‑голосования по поправкам в Конституцию

Хакеры попытались взломать систему электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, однако злоумышленников быстро вычислили и не дали им повлиять на ход и результаты голосования, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
РИАМО 08:15
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 вчера в 05:09
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек

Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
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