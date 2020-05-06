Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах. Об этом президент заявил на совещании с губернаторами и правительством в среду, 6 мая 2020 года.

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

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