Коронавирус
ПолитсоветПутин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах. Об этом президент заявил на совещании с губернаторами и правительством в среду, 6 мая 2020 года.
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Путин призвал не спешить со снятием ограничений в регионах, чтобы не допустить «откат назад»
Комсомольская правда10:00
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Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
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СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова
Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова.
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Сообщение появилось в соцсетях магазина Супермаркеты "Райт" поэтапно прекратят работу в ряде городов, среди которых Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень и Нефтеюганск.
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Моменты 10:35
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Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
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Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
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