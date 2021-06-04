Путин предложил продлить льготную ипотеку на год с повышением ставки до 7%

"Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – в 3 млн рублей", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).