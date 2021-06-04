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Экономика

Путин оценил рост ВВП России в 2021 году

В 2021 году рост ВВП России может составить примерно 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), передает "Россия 24".В источнике

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