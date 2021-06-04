В 2021 году рост ВВП России может составить примерно 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), передает "Россия 24".В источнике
Раньше выплата назначалась по простой схеме: ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.
"Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – в 3 млн рублей", - сказал Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).