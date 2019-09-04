Экономика

РБКРБКПутин оценил рост цен на авиабилеты

«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний

Российская газетавчера в 07:37

Путин оценил рост цен на авиабилеты

РБКвчера в 09:10

Путин указал на рост цен на авиабилеты в России выше инфляции

Известиявчера в 08:01

Путин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты

URA.Ruвчера в 08:20

"Виталий, больше инфляции. 7 процентов рост!": Путин попрекнул главу "Аэрофлота" ценами на авиабилеты

Царьградвчера в 07:28

Путин указал главе «Аэрофлота», что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

ТАССвчера в 07:20

Путин указал главе «Аэрофлота» на значительный рост цен на билеты

Life.ruвчера в 07:20
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Политика

Герман Греф на ВЭФ рассказал, что ненавидит экзамены и школу

На пленарной сессии "Сбербанка" Герман Греф заявил, что считает своей личной целью - "убить экзамены" (цитата по РИА "Новости").
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:59
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости вчера в 03:35
Политика

Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина

Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
Культура

Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке

Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика

Кривляющийся во время выступления Порошенко Богдан попал на видео

Политическая Экспертиза вчера в 10:03
Игры

Valve изменит дизайн библиотеки Steam

Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:23
Авто

АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика

Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия вчера в 17:31
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Технологии

Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием

Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия вчера в 17:01
Общество

Бывшую первую леди Гондураса осудили на 58 лет за мошенничество

Известия вчера в 22:36
Финансы

Орешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября.
REGNUM вчера в 03:49
Экономика

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Интерфакс вчера в 22:39
Игры

В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell

Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру вчера в 08:28
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета вчера в 04:08
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Происшествия

Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети

РИА Новости 03 сентября в 20:40
Общество

Умер модный фотограф Петер Линдберг

Фотограф Петер Линдберг ушёл из жизни в возрасте 74 лет 3 сентября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 05:30
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Кино

Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Российская газета вчера в 14:25
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Наука

Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера

Территория новостей 02 сентября в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
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