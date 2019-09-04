Экономика
РБКПутин оценил рост цен на авиабилеты
«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний
Российская газетавчера в 07:37
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.
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Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
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NewInform вчера в 11:20
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Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник вчера в 11:24
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия вчера в 17:31
Происшествия
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Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
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Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
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Бывшую первую леди Гондураса осудили на 58 лет за мошенничество
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Финансы
Орешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября.
REGNUM вчера в 03:49
Экономика
Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Интерфакс вчера в 22:39
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
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Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
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Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
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РИА Новости 03 сентября в 20:40
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Умер модный фотограф Петер Линдберг
Фотограф Петер Линдберг ушёл из жизни в возрасте 74 лет 3 сентября 2019 года.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
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Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
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Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54