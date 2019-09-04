Экономика
РБКПутин оценил рост цен на авиабилеты
«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний
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Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
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Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
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Белоруска Арина Соболенко обратилась к своему бывшему тренеру Дмитрию Турсунову.
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