Экономика

РБКРБКПутин оценил рост цен на авиабилеты

«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты

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РБК09:10

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Царьград07:28

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ТАСС07:20

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Известия08:01
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