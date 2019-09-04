Экономика
РБКПутин оценил рост цен на авиабилеты
«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума. Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний
Российская газетавчера в 07:37
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета вчера в 14:25
Экономика
Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга
Наделение заемщиков правом выкупать свой просроченный долг может вызвать волну неплатежей, на практике это невозможно реализовать, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Rambler News Service вчера в 22:35
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым вчера в 06:47
Политика
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
РИА Новости вчера в 23:01
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета вчера в 04:08
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Технологии
В сеть выложили базу данных почти полумиллиона пользователей Facebook
В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
Говорит Москва вчера в 23:49
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
США и Китай проведут торговые переговоры в октябре в Вашингтоне
США и КНР договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.
Коммерсантъ вчера в 22:11
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 13:33
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Происшествия
Аквалангист из ЮАР выстрелил себе в голову из гарпуна и выжил
Известия вчера в 18:55
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 02 сентября в 03:18
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва вчера в 10:18
Баскетбол
Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ
Prognozist вчера в 10:44
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37