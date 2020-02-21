Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

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