Политика

ИзвестияИзвестияПутин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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с чего всё началось

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
ТАСС01:52

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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Коммерсантъ03:30

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

ТАСС01:52

Путин рассказал о надежде на договоренность с Зеленским

Lenta.ru02:41

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Газета.Ru02:17

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Известия02:05

Путин заявил о вызывающей вопросы идее Зеленского по минским соглашениям

РБК03:45

Владимир Путин: Главное, чем торгуют власти Украины, это русофобия

Комсомольская правда01:48
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны Турции не запрашивало у Вашингтона ЗРК Patriot для Идлиба

Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие власти попросили у Вашингтона разместить две батареи на южной границе страны, чтобы «сдерживать Россию в Идлибе» и при необходимости отвечать на атаки сирийской армии.
ПолитРоссия вчера в 11:00
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русском вчера в 16:50
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Саша Зверева вышла замуж за американца и поделилась свадебными фото

38-летняя певица, экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева вышла замуж за американца по имени Даниэль.
ТВ Центр 02:54
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

ТАСС 02:26
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Lenta.ru 02:21
Общество

Падение метеорита в Карелии попало на видео

В Сегежском районе Карелии камера компании "Ситилинк" запечатлела падение метеорита.
РИА Новости 01:24
Спорт

Тренер сборной Норвегии: Большунов всех разбил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на результаты масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Чемпионат 01:35
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве

«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 18 февраля в 10:42
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Профиль вчера в 16:04
Экономика

Число брошенных РЖД поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 03:14
Общество

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе.
РИА Новости 03:26
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 19 февраля в 15:32
Экономика

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
REGNUM вчера в 04:34
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Общество

В Китае назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля, рассказал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин.
ФАН 02:10
Единоборства

UFC представила постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который пройдёт в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.
Чемпионат вчера в 20:03
Футбол

«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о выступлении на чемпионате Европы-2016 в составе сборной России.
Матч ТВ 02:18
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Экономика

А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Ведомости вчера в 23:38
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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