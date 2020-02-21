Политика
ИзвестияПутин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. "Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".ТАСС01:52
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Армия и оружие
Минобороны Турции не запрашивало у Вашингтона ЗРК Patriot для Идлиба
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Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Президент Болгарии подтвердил участие в Дне Победы в Москве
«Глава болгарского государства подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Экономика
Число брошенных РЖД поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
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В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
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Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Общество
В Китае назвали сроки испытания вакцины от коронавируса
Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля, рассказал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин.
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UFC представила постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона
Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который пройдёт в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.
Футбол
«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016
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Общество
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Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.