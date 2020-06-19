Коронавирус
Rambler News ServiceПутин оценил ситуацию с ценами на товары во время пандемии
В период пандемии коронавируса удалось не допустить резких скачков цен на товары, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями Covid-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
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Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.
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