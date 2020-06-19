Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам.

В период пандемии коронавируса удалось не допустить резких скачков цен на товары, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями Covid-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин оценил ситуацию с ценами на товары во время пандемии

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