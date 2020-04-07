Коронавирус
Невские НовостиПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции «непростой, но совершенно не безнадежной». Об этом глава страны заявил на совещании, сообщает RT.
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Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Политика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидом выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Игры
Пиратский симулятор Sea of Thieves появится в магазине Steam
Космос
Корабль Starliner совершит повторный испытательный полет без экипажа
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Экономика
Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского
Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
Происшествия
В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ
Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Армия и оружие
Пентагон развернет ячеистую спутниковую сеть в 2022 году
Как пишет C4ISRNET, победителей тендера планируется выбрать уже в августе, а летом 2022 года военные намерены запустить первый сегмент сети, состоящий из 20 космических аппаратов.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Кино
Disney назвал даты премьер перенесенных фильмов
Авто
Внешность частного кабриолета Aurus показали на видео
В интернете опубликовали видеоролики, дающие представление о внешности и салоне кабриолета Aurus, выпущенного для частного клиента.
Общество
Дагестанский олигарх вошел в список богатейших людей мира
Дагестанский «сенатор-золотодобытчик» Сулейман Керимов попал в рейтинг самых богатых людей мира, составленный американским журналом Forbes.
Происшествия
На Сахалине сотрудница управляющей компании похитила 113 тонн угля, предназначенного для льготников
Полицейские установили, что, действуя таким образом, злоумышленница похитила 113 тонн угля.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.