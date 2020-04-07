Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции «непростой, но совершенно не безнадежной». Об этом глава страны заявил на совещании, сообщает RT.
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Владимир Путин
Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
— Владимир ПутинРБК 11:37

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Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростым этапом для России

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Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
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«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
РИА Новости 11:08
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Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

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Гаджеты

В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона

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Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета 12:52
Экономика

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Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газовый баллон, сообщило региональное управление МЧС.
РБК 18:05
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

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Как пишет C4ISRNET, победителей тендера планируется выбрать уже в августе, а летом 2022 года военные намерены запустить первый сегмент сети, состоящий из 20 космических аппаратов.
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