Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции «непростой, но совершенно не безнадежной». Об этом глава страны заявил на совещании, сообщает RT.
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Владимир Путин
Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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