Коронавирус
Невские НовостиПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции «непростой, но совершенно не безнадежной». Об этом глава страны заявил на совещании, сообщает RT.
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Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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Общество
В России за сутки выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Футбол
Хавбек «Реала» Кроос выступил против снижения зарплат футболистам
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о призыве снизить футболистам зарплату во время пандемии коронавируса.
Общество
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых ресурсов Минкомсвязи оказался сайт, предлагающий услуги по написанию диссертаций, дипломных работ и научных статей.
Авто
Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей
Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
Политика
Путин сообщил о приоритетах в борьбе с коронавирусом
Приоритетные задачи в ходе борьбы с COVID-19 поставил президент РФ Владимир Путин 7 апреля на совещании с российскими экспертами, проведенного в формате видеоконференции.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Хоккей
Нападающий СКА Александр Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Общество
Россия закупила в Китае 51 млн масок
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Армия и оружие
Эксперты: ДСНВ пришел к десятилетнему юбилею с туманными перспективами
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между Россией и США, десятилетие с момента подписания которого исполняется сегодня, остается последним барьером к развязыванию новой гонки высокотехнологичных вооружений.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Технологии
Firefox 75 получил переработанную адресную строку
Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.
Авто
В Роспатенте раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа
Среди других интересных товарных наименований «АвтоВАЗа», которые до сих по не использовались, стоит отметить Onega, Кам4атка и Xray X. Отметим, что любое из указанных названий компания может использовать в любой момент, так как срок действия свидетельства на них работает в течение 10 лет после регистрации, а позже его можно продлять.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $32 за баррель
Стоимость нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже $32 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 7 апреля.
Кино
Квентин Тарантино мечтал экранизировать комикс Marvel
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино признался, что однажды мечтал экранизировать комикс Marvel, посвященный Люку Кейджу, но его друзья помешали осуществить этот замысел.
Экономика
Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оцениваются в 2,98 трлн рублей
Стоимость активов ликвидного типа компании «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года оценивается почти в 2,98 трлн рублей.
Политика
Число зараженных на авианосце «Теодор Рузвельт» выросло до 230
Число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 230, говорится в сообщении на сайте ВМС США.
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.