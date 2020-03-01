Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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