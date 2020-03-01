Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
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Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

RT на русском06:51

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ведомости03:41

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК03:51

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

РИА Новости07:22

Путин заявил о негативных последствиях коронавируса для глобальной экономики

Газета.Ru03:00

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс02:58

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАСС02:46
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Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
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Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 12:07
Происшествия

Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Экономика

Профессор РЭШ назвал коронавирус удобным поводом для обновления рынков

Экономист считает, что брокеры давно ждали повод скорректировать фондовый рынок — с 2010 года ценные бумаги только дорожали, поэтому временное падение курсов должно помочь экономике.
News.ru 09:56
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
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Названы 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рассказали, что для поддержания здоровья щитовидной железы, следует отказаться от следующих продуктов: Соя.
ToDay News Ufa вчера в 16:04
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
Газета.Ru 08:50
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости вчера в 04:58
Биатлон

Сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Белоруссии.
РИА Новости 07:38
Экономика

Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Известия 28 февраля в 07:41
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Культура

Новое шоу Собчак «Док-ток» не понравилось зрителям

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Сочи — Арсенал (Тула) 1:1 (2-й тайм)

Еще одна красная карточка в адрес тренера в 20 туре Тинькофф Российской Премьер-лиги показана в матче "Сочи" - "Арсенал".
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Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 (Перерыв)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
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Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе

Avia.pro 28 февраля в 17:36
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о неизвестных взрывах на авиабазе Хмеймим

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Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
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Армия и оружие

Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции за последние сутки вытеснили сирийских военных из девяти селений в районе Идлиба.
Lenta.ru 10:34
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
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Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем

Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
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СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф

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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:28
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