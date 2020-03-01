Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом. Но негативное влияние на мировую экономику очевидно, и нужно определиться, как реагировать на происходящее.
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Путин оценил влияние коронавируса на экономику

Газета.Ru08:02

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

РИА Новости07:22

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

РБК03:51

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

RT на русском06:51

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ведомости03:41

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Интерфакс02:58

Путин заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом

ТАСС02:46
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия

Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
RT на русском 07:09
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Вести.Ru 07:55
Футбол

«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:33
Биатлон

Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы

Спорт-Экспресс 06:59
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0.
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика

Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 08:46
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге на марше памяти Немцова задержали шесть человек

В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых участников марша памяти Бориса Немцова, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 06:19
Единоборства

Тренер Анкалаева: «Остановка боя с Куцелабой была преждевременной»

Поединок закончился через 38 секунд: Анкалаев выиграл техническим нокаутом, но в соцсетях судью боя Кевина Макдональда обвиняют в слишком ранней остановке.
Sports.ru 02:21
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Игромания.ру 01:53
Шоу-бизнес

Сын Максима Виторгана ушел в армию

StarHit.ru 08:00
Футбол

Слуцкий о первом матче в «Рубине»: Многие вещи не смогли реализовать

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с "Тамбовом" (0:0).
Спорт день за днем 08:34
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

Десять человек, по предварительным данным, пострадали в результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Интерфакс вчера в 02:01
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Известия 28 февраля в 07:43
Финансы

Лишиться $83 млрд за неделю: десять миллиардеров с самыми большими потерями из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд.
Forbes 06:54
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Происшествия

В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля

РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес

Успенская восхитила фанатов потрясающей фигурой в мини-платье

Поклонников восхитил и наряд певицы, и её стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.
News.ru вчера в 18:17
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 02:44
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 12:22
Политика

Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

Газета.Ru 08:50
Экономика

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
RT на русском 03:16
Общество

Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:07
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 08:39
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
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