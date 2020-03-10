Политика
RT на русскомПутин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Зеленский заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.ТАСС02:38
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