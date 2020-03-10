Политика
RT на русскомПутин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
Выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), Зеленский заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.ТАСС02:38
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Geely Coolray получил рублевый ценник
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Политика
Путин назвал условия для нового участия в выборах
Президент России Владимир Путин согласился с поправкой в Конституцию, согласно которой снова сможет принимать участие в выборах по истечении своих двух сроков.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Путешествия
Израиль закрыл въезд для российских туристов из-за коронавируса
Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков
Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
Происшествия
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Футбол
«Зенит» потерял два очка дома с «Уфой»
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Энергетика
Нефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.
Кино
В России перенесли прокат «Кролика Питера 2»
Вторая часть семейной комедии «Кролик Питер» выйдет в российский прокат на четыре месяца позже.
Космос
«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки
Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
Хоккей
Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка
Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.